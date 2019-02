Isola, notte insieme per Soleil e Jeremias: "Tra noi c'è una forte chimica"

(Nel video in alto, la Isla Bonita di Soleil e Jeremias)

E' sempre più forte l'attrazione tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. "Spediti" sulla Isola Bonita, la influencer e il fratello di Belen hanno trascorso una giornata al riparo dagli sguardi indiscreti degli altri naufraghi. Ma la domanda che tutti i fan si pongono è: che cosa sarà successo nella prima notte insieme? I due, su questo,mantengono il riserbo.

Baci, lunghi abbracci, giochi in acqua e scherzi. Così Jeremias e Soleil hanno trascorso le loro ore sulla isola delle meraviglie, dove hanno potuto mangiare a volontà e provare il piacere e rifarsi una doccia. Poi, in serata, si sono accoccolati sul letto e la mattino dopo si sono risvegliati abbracciati.

"Tra noi c'è una fortissima chimica e un forte trasporto - ha raccontato Soleil al risveglio - In lui ho scoperto una dolcezza e una simpatia assurda che non gli attribuivo. Qui è il paradiso terrestre, per me questa è l'essenza della felicità". E Jeremias è dello stesso parere: "Tornerò carico perché abbiamo mangiato e siamo stati da Dio".

Qualche ora dopo il risveglio, i due sono tornati insieme agli altri naufraghi sull'Isola vera e propria.