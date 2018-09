VIDEO | Follia Stefano Bettarini, completamente nudo a Temptation Island Vip

Stefano Bettarini senza freni a 'Temptation Island Vip'. L'ex difensore, già emblema della goliardia durante il 'Grande Fratello Vip', ha improvvisato uno spogliarello durante un bagno in mare.

A darne anticipazione è il sito 'DavideMaggio.it', che pubblica in esclusiva la clip di Stefano in acqua senza costume da bagno. Di fronte a lui ci sono le tentatrici e altri concorrenti del programma, che invitano una tale Laura a raggiungerlo in acqua.

Oltre a confermare lo spirito birichino con cui il Betta sta affrontano il percorso nel reality, il video sembra suggerire che tra l'ex calciatore e la single Laura sia nata una simpatia. Come la prenderà Nicoletta Larini, sua giovane compagna da un anno (a cui lui stesso, peraltro, ha recriminato di essere un po' "immatura")? La prima puntata della trasmissione andrà in onda domani, martedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5.