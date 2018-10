Hackerato il telefono di Stefano De Martino? "Foto con una misteriosa mora"

Stefano De Martino vittima degli hacker? E' quanto riporta il Gossip e Tv Official, uno dei profili Instagram più seguiti dagli appassionati di cronaca rosa, e tra i più informati del web.

"L'ex inviato de "L'isola dei famosi" - si legge online - avrebbe subito il furto del suo smartphone su cui erano salvati dei video privati, i cui frame sono finiti presto in rete". Non solo. Pare che nelle immagini incriminate sia presente anche una donna, la cui identità al momento resta però ignota: "Nel video compare una misteriosa mora, non ancora identificata".

Va precisato che in rete non vi è traccia di questo presunto video.

