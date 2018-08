Stefano De Martino e Gilda, siparietto bollente in piscina: il costume scivola giù

Fidanzati o semplici amici? Non è ancora chiaro il tipo di rapporto che lega Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ma ciò che è certo è che tra l'ex ballerino di 'Amici' e la giovane designer è nata una forte complicità. A dimostrarlo sono le tante occasioni che i due trascorrono l'uno al fianco dell'altra, in vacanza o per le strade di Milano.

L'ultimo viaggio insieme è quello ad Ibiza, organizzato assieme ad alcuni amici. Nelle ultime ore Stefano e Gilda si immortalano a bordo piscina o alle prese con giochi d'acqua, tra sorrisi, scherzi e risate. E provocazioni. Ad attirare l'attenzione dei follower, in particolare, un siparietto provocante della coppia (?): ieri la Ambrosio ha pubblicato sui social uno scatto in cui uno Stefano De Martino in versione burlone lascia scivolare il costume e sfoggia il "lato b" a favore di fotocamera. A censurare l'immagine c'è solamente l'emoticon di una ciliegia. Per la gioia delle fan più curiose...