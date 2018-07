Stefano De Martino senza freni, la risposta bollente a un fan

Sta diventando il passatempo di molti vip. Il gioco social "Fammi una domanda" dilaga sui profili social di star e starlette del mondo dello spettacolo, divertiti all'idea di interagire con le domande dei fan. A cascarci anche Stefano De Martino, che si diverte a creare gag con i follower.

Impossibile non far caso ad una delle ultime risposte rifilate dall'ex ballerino di Amici. In risposta a qualcuno che ha chiesto ingenuamente "Come fai a sentirti al top?", Stefano ha infatti dato una replica a luci rosse: "Sesso in piedi possibilmente con qualcuno". Tanti altri, poi, gli sketch: "Diventeresti gay per un giorno?" "Almeno per una settimana" "Per quale squadra tifi?" "Da buon napoletano per il Capri". Battute che confermano la capacità di De Martino di non prendersi troppo sul serio, come aveva avuto modo di mostrare già durante l'esperienza da inviato all'Isola dei Famosi.

