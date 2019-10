"Taylor Mega ci provò con me all'Isola", la rivelazione dell'ex naufraga

Ancora pettegolezzi a proposito di Taylor Mega. Dopo il triangolo amoroso messo in piedi con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo, adesso c'è un'altra ragazza che dichiara di essere stata "tentata" dalla provocante influencer: si tratta di Giorgia Venturini, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che con Taylor ha condiviso proprio l'esperienza in Honduras.

Giorgia rivela il retroscena al settimanale Diva e Donna, che la intervista in occasione del debutto a Tiki Taka, dove affiancherà Wanda Nara. "Sull’Isola dei Famosi, quando non eravamo riprese, Taylor Mega mi ha fatto delle avances", spiega, aggiungendo: "Mi ha detto ‘fidanziamoci, così facciamo anche scandalo’. Ma ho rifiutato: ho altri gusti e non è il mio stile". Immediata la risposta di Taylor, che è arrivata via Instagram: "Io che ci provo con quella! Tesoro nei tuoi sogni. Il massimo di Taylor Mega che ti puoi prendere sono gli scarti".

Il 'triangolo amoroso' di Taylor Mega

Dichiaratamente bisessuale, Mega sta facendo parlare nelle ultime settimane proprio per il "dramma della gelosia" andato in scena a 'Live Non è la d'Urso'. Da qualche settimana infatti l'ex naufraga si dice fidanzata con Giorgia Caldarulo, ex tronista di Uomini e Donne, peccato che Erica Piamone, ex gieffina, la accusi di non essere stata chiara nel chiudere la relazione che stava vivendo con lei. C'è poi chi, come il paparazzo Alan Fiordelmondo o Veronica Satti, ritiene che il triangolo di Taylor altro non sia che una messa in scena per ottenere visibilità mediatica.