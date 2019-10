Taylor Mega lancia un calendario sexy contro la violenza sulle donne

Quand'è l'ultima volta che avete sentito parlare di un calendario sexy? Probabilmente negli anni Novanta, ai tempi d'oro dei calendari di Elisabetta Canalis e Sabrina Ferilli. Ed oggi a rilanciare la moda ci pensa Taylor Mega con 'Formen Magazine 2020', ma per una buona causa: denunciare la violenza sulle donne. Ad annunciarlo è la stessa influencer a margine della manifestazione 'TuttoSposi' a Napoli.

“Non esitate ad allontanare il vostro partner al primo insulto perché la prima mano alzata potrebbe degenerare in una spirale di violenza dalla quale bisogna solo fuggire – ha spiegato l'influencer ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, come riporta NapoliToday.it – Perché chi inizia a non rispettarti potrebbe spingersi pericolosamente oltre fino alle conseguenze estreme”.

L’influencer è stata in passerella con Ersilia Principe e Carlo Pignatelli. Dopo aver scherzato dicendo di essere in attesa dell’anima gemella per poter convolare a nozze, ha sottolineato: “Può sembrare un controsenso un calendario sexy per denunciare la violenza, ma per me è inaccettabile sentire discorsi tipo 'guarda come andava in giro vestita, se l’è cercata'. La donna va sempre rispettata. Io cerco di portare avanti questa lotta con i mezzi che ho e oltre ad aver devoluto il mio cachet a Walls of Dolls, il muro delle bambole ideato da Jo Squillo contro il femminicidio, spero, grazie al fatto di essere un personaggio tanto esposto, di poter arrivare a tutte le donne che mi ascoltano e che vivono nella paura”.

“Denunciate ragazze – ha concluso – perché non siete sole”.