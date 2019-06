Taylor Mega: "Esperienze con donne, l'amore non ha sesso”

Taylor Mega senza filtri. Ospite dell'evento organizzato al Pitti Uomo dal brand Favelas De Rio, la procace influencer si è lasciata andare ad alcune confessioni a proposito della sua vita privata, rivelando per la prima volta di aver avuto esperienze anche con il gentil sesso.

"Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo"

Protagonista assoluta del party modaiolo, Taylor ha risposto alle tante domande che le sono arrivate attraverso le Instagram Stories, “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Ma come va oggi la vita sentimentale di Taylor? Stando a quanto riporta Dagospia, la bella friulana sarebbe attualmente fidanzata con il miliardario iraniano Hormoz Vasfi. Nel suo passato, anche un flirt con Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang.