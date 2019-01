Isola, Massimo Boldi con Taylor Mega? Spuntano quei messaggi misteriosi...

Che cosa c'entra Massimo Boldi con Taylor Mega? Apparentemente nulla, se non che nelle ultime ore in rete stanno spuntando alcuni pettegolezzi a proposito di messaggi che l'attore comico avrebbe inviato in sostegno della concorrente dell'Isola dei Famosi 2019. Un episodio che, peraltro, è avvenuto già settimane fa, quando lei ancora non era una concorrente del reality.

Taylor Mega e Massimo Boldi: tutta la verità

Ma andiamo con ordine. Stando a quanto riporta il sito Gossip E Tv, Boldi avrebbe scritto in calce ad un post di Taylor un commento incoraggiante, dopo che la ragazza è stata sepolta dalle polemiche nel corso dell'ultima puntata. "Hai fatto bene a rispondere così", avrebbe digitato. Poco prima, infatti, Taylor aveva rimbalzato le accuse secondo cui avrebbe pianificato una strategia mediatica per restare esclusivamente tre settimane sull'Isola. Il commento di Massimo, però, sarebbe sparito, dal momento che con esiste uno screenshot che possa testimoniarlo.

Non solo. Alcune settimane fa, Boldi ha pubblicato una foto della Mega vestita solo di biancheria intima ed ha scritto: "Molto carina, riservata, simpatica".

Insomma, non è chiaro che tipo di rapporto abbiano Massimo e Taylor, ma di certo la bella friulana ha un fan d'eccezione a fare il tifo da casa!