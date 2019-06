Taylor Mega: "Ho avuto molte esperienze con donne"

I tabù non fanno per lei, così Taylor Mega risponde a ruota libera alle domande dei follower nelle sue ig stories, anche a quelle più piccanti. "Ha mai preso una cotta per una donna?" chiede qualcuno e lei va drittaa al punto: "Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne".

La bella influencer non mette limiti all'amore, tantomeno al sesso. Attualmente single dopo la rottura con Tony Effe - rapper della Dark Polo Gang - Taylor non ha paletti sul prossimo partner: "Vi dico solo che per me l'amore non ha sesso - ha spiegato ancora sui social - non ha età (e l'avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni".

C'è spazio per tutti, dunque, e considerando quanto sia ambita, dopo queste dichiarazioni sarà difficile per lei gestire la fila fuori dalla porta.