Beatrice Valli in topless, l'ex corteggiatrice infiamma Ibiza

Estate, tempo di colpi di testa. Soprattutto su Instagram, dove sono tanti i volti dello spettacolo che in questi giorni si stanno mostrando senza veli. Dopo Cristian Imparato, che si è immortalato completamente nudo in spiaggia, stamattina tocca a Beatrice Valli, che ha condiviso una foto in topless.

L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' ha pubblicato un selfie bollente allo specchio: indosso ha solamente un paio di slip e con le mani copre il seno. Una foto che ha alzato le temperature già bollenti dei mesi estivi. "Muy caliente" è la didascalia scritta a corredo dell'immagine, una frase che omaggia la località in cui Beatrice è in vacanza insieme al compagno Marco Fantini e ai figli Bianca e Alessandro: Ibiza.