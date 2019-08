Totti-Blasi, lo yacht si fa bollente

Gli sguardi tra i due lasciano intendere una forte complicità e attrazione. Chissà se sarà questa l'estate giusta per allargare la famiglia...

Quattordici anni di matrimonio e tre figli, ma la passione è quella degli inizi. Paparazzati al largo di Ponza, Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano una coppia di innamorati ai primi appuntamenti. E' Diva e Donna a pubblicare le foto in cui i due, al riparo da sguardi indiscreti, si lasciano andare a baci roventi e avvinghiamenti, in uno dei pochi momenti senza tutta l'allegra 'ciurma'.

