“Uomini e Donne” bollente: il cavaliere si spoglia in studio per Tina

Uno striptease per conquistare Tina Cipollari. E’ questa la trovata di Giulio, 41 anni, che ha deciso di improvvisare uno spogliarello nello studio di 'Uomini e Donne' per corteggiare la neo “tronista” del talk di Canale 5.

“Ciao Tina, vengo da Formicola, un piccolo paesino in provincia di Caserta – ha esordito il pretendente - Faccio palestra, sono spogliarellista, mi piacciono la dolce vita e le donne dolci come te. Sono qui per corteggiarti. Mi piace il tuo carattere aggressivo e tenace, e voglio dedicarti uno spettacolo di striptease”. Maria De Filippi acconsente, Tina anche: “Sono pronta”

In studio parte la musica di ‘Nove settimane e mezzo’. Giulio – personaggio esilarante, che farebbe invidia al cast di ‘Avanti un altro’ – comincia a denudarsi. Via il cappello, poi è il turno di giacca a cravatta. “Fa sul serio, è molto focoso”, nota la Cipollari. E lui rincara togliendosi camicia e pantaloni. Rimasto in mutande decorate con cuoricini rossi, dà inizio ad un balletto pericolosamente “sexy” di fronte alla sua amata, che sta al gioco pur dimostrando qualche perplessità.

Dopo ancheggiamenti e carezze varie, Maria interpella Tina sul verdetto: “Grazie Maria – dichiara lei - E’ stato molto bravo, è stato un momento molto emozionante, soprattutto quando ti sei tolto il pantalone… ne è valsa la pena. Lo faccio sedere e poi ci penso”. Missione riuscita.