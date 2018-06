VIDEO| Valentina Vignali senza freni, lato b in primo piano sui social: "Altro che Photoshop"

Guai al prossimo detrattore! Valentina Vignali, cestista e influencer, ha messo a tacere i fan che la accusano di utilizzare Photoshop. Lo ha fatto con un video pubblicato sui Instagram in cui, toccando con mano il suo impeccabile "lato b", ha dimostrato la genuinità delle curve.

Una clip provocatoria, quella postata dalla bella riminese, che ha inquadrato in primo piano il suo "gioiello" ed ha invitato tutti a farsi gli affari propri: "Photoshop? Sì sì, proprio... Se passavate in una palestra metà del tempo che passate a rompe il caz*o, altro che culo mio, stavate a sfila' per Victoria's Secret".

Chi è Valentina Vignali

Classe 1991, originaria di Rimini, Valentina Vignali detta "Vignalona" è una giocatrice professionista di bascket, modella ed influencer, molto seguita da vip e persone comuni. Dopo il debutto nella pallacanestro all'età di 8 anni, la sua bellezza l'ha portata ad entrare nel mondo dello spettacolo. Rampa di lancio è stato soprattutto Instagram, dove si è fatta conoscere in virtù della sua irriverenza e della sua schiettezza ed oggi il suo profilo contaarrivando a collezionare quasi 2milioni di follower.