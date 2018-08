FOTO | Valeria Marini spiazza tutti: la showgirl completamente nuda sui social

Valeria Marini si spoglia. La showgirl sarda condivide su Instagram uno scatto senza veli che manda in delirio i fan. Alle spalle il mare di Porto Cervo e in primo piano il suo corpo da sirenetta seduto su un sofà.

Completamente nuda, "vestita" solamente di alcuni gioielli e munita di sguardo ammiccante: così Valeria si mostra in una delle ultime immagini condivise con i follower. Un'irriverenza che piace ai seguaci: ben 50mila i like collezionati in poche ore. Tanti i complimenti ma - va detto - anche qualche critica per il presunto abuso di Photoshop. A tutti Valeria risponde senza astio e con i suoi immancabili "Baci Stellari".