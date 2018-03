Valeria Marini hot all’Isola dei Famosi: si scotta al sole e Jonathan le spalma la crema

Il sole dell’Honduras non ha risparmiato nemmeno Valeria Marini. La naufraga da poco approdata all’Isola dei famosi 2018, si è scottata al sole per alleviare il fastidio qualcuno è giunto in suo aiuto. Jonathan si è offerto di spalmarle la crema protettiva lungo tutta la schiena e anche sui glutei in lungo massaggio.

L’arrivo di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi

Valeria Marini è approdata in Honduras da pochi giorni e ha già fatto strage di cuori. La show girl sarda con il suo inimitabile modo di fare ha conquistato gli altri naufraghi tranne uno, almeno per ora. Si tratta di Francesca Cipriani: tra le due non corre buon sangue a causa di un passato un po’ ingombrante. Le due “bionde” dell’Isola hanno avuto un uomo in comune: l’imprenditore Giovanni Cottone e da qui una normale rivalità tra donne.

Tentativi di pace tra Valeria e Francesca

Valeria Marini a poche ore dall’arrivo sull’isola ha tentato un avvicinamento con la naufraga Francesca Cipriani ma senza ottenere molto successo. Le due hanno ripercorso la spiacevole avventura successa a “casa Signorini” e tra un battibecco e l’altro, Cristina Cipriani senza troppa convinzione ha dato un bacio sulla guancia di Valeria.