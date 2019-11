Vanessa Incontrada seminuda sui social. Massimo Boldi: "Femmina sublime" (FOTO)

Un buongiorno bollente per Vanessa Incontrada. Questa mattina l'attrice e conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto sexy in cui si mostra sul letto appena sveglia: Vanessa si immortala in intimo con indosso solamente la camicia del marito, lasciandola semiaperta sul decollété. E i fan sono impazziti, facendo guadagnare al post quasi 100mila like entro l'ora di pranzo.

Impossibile restare indifferenti di fronte alla foto di Vanessa. I lunghi capelli rossi scivolano sul petto, mentre la camicia lascia intravedere le sue forme morbide. Prossima a compiere quarant'anni, sfoggia una sensualità da fare invidia alle giovanissime colleghe.

I complimenti di Massimo Boldi a Vanessa Incontrada

Tra i tanti 'Bellissima', spunta anche quello di Massimo Boldi. "Che femmina sublime", scrive tra i commenti l'attore comico, che non ha mai fatto mistero dell'amore per le belle donne. Già in passato, infatti, Boldi aveva elogiato pubblicamente Taylor Mega, provocante influencer, che presto porterà anche al cinema nel prossimo cinepanettone.