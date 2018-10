VIDEO | A 'Pomeriggio 5' il vestito di Francesca Cipriani dà scandalo: è esagerato?

(Nel video in alto, l'abito succinto di Francesca Cipriani)

"Caro Antonio Ricci, questo va oltre 'I nuovi mostri'". Così, con una battuta rivolta al creatore del tg satirico 'Striscia la notizia', Barbara d'Urso ha presentato l'outfit della sua ospite Francesca Cipriani, che giorno dopo giorno spiazza i telespettatori di 'Pomeriggio 5' con abiti sempre più provocanti... Forse troppo per l'orario pomeridiano?

Altro che 'vedo non vedo'! La showgirl ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha sfoggiato un body nero attillatissimo coperto solamente da un velo di pizzo. Quindi si è esibita in un balletto hot al centro dello studio. E la conduttrice - che, secondo alcune indiscrezioni, la vorrebbe come concorrente nella prossima edizione del 'Grande Fratello' - è scoppiata in una fragorosa risata insieme agli altri ospiti...