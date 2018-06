Bellezze al bagno, le 15 vip più belle alla prova costume

Ad aprire ufficialmente la stagione è stata Belen Rodriguez, che ad aprile ha sfoggiato sui social il risultato dei duri allenamenti in palestra. Un "lato b" impeccabile, il suo, immortalato in un post in bianco e nero che è diventato presto cult. Ad apprezzarlo - come ricorderanno i più avvezzi al gossip - anche il cantante Stash, che ha lasciato i suoi complimenti estasiati...

Ma Belen non è certo la sola. Col passare delle settimane, infatti, sono tante le belle che si sono stese al sole dopo aver abbandonato gli studi televisivi. Dalle "evergreen" come Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis o Giorgia Palmas, sino alla neo mamma Chiara Ferragni, che a pochi mesi dal parto - Leone è nato il 19 marzo - vanta già una silhouette smagliante.

L'album delle vacanze è sui social, e noi abbiamo stilato la classifica delle 15 bellezze al bagno più sexy...