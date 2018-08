FOTO | Wanda Nara, che panorama: "lato b" mozzafiato con vista su San Siro

Si scorge un panorama mozzafiato dal terrazzo dell'attico milanese di Wanda Nara e Mauro Icardi. Certe mattine più del solito. E' di ieri l'ultima provocazione 'social' della signora Icardi: il suo "lato b" da urlo con lo sfondo dello Stadio di San Siro.

Che sia il suo "endorsement" per il rinnovo del contratto del marito con l'Inter o semplicemente un momento di vanità, gli scatti bollenti di Wanda hanno collezionato 600mila like in totale. "Appena sveglia", "Sognando", "Felice", le didascalie a corredo del tris di immagini. Vien da sé il pienone di complimenti da parte di tifosi e non, a cui spetta anche una bella notizia: presto avranno la possibilità di vederla al termine di ogni giornata calcistica, a partire da lunedì 3 settembre, a 'Tiki Taka', programma di Sport Mediaset condotto da Pierluigi Pardo, dove andrà a sostituire la collega Melissa Satta.