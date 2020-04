'Er Mutanda' XXL, Antonio Zequila sventola le sue misure intime

Soprannominato 'Er Mutanda' nel 2005, per una battuta di Elena Santarelli all'Isola dei Famosi, Antonio Zequila svela oggi, dopo quindici anni, cosa c'è sotto. L'attore, tornato agli onori della cronaca rosa grazie all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che lo ha visto tra i protagonisti più discussi, non ci ha pensato un attimo quando si è trattato di sventolare le sue misure intime. "Circa 23 centimetri" ha fatto sapere al giornalista Alessio Poeta che lo ha intervistato per 'Chi', assicurando: "Hanno sempre fatto parlare". Donne, ma soprattutto uomini, da cui sono arrivate le proposte più indecenti (sempre a detta sua).

Avance omosex? "Certamente - ha svelato - Le ho accettate seguendo, poi, la mia natura". Nessun limite sotto le lenzuola, al contrario: "Sono un uomo aperto a tutte le esperienze, ma fuggo dalle etichette. L'amore è unisex e la sua massima espressione è la libertà". Guai però ad accostarlo a un gigolò: "Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Str***e. L'ho fatto per fiction, mai nella realtà. In Centovetrine gestivo un'attività dove affittavano, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Torino bene. Stop. Il resto sono solo callunnie". Insomma, tra tante chiacchiere di vero ci sarebbe solo la sua focosità (e le misure).