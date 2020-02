Clizia Incorvaia, parla l’uomo che frequentava prima di entrare al GF Vip

Era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip definendosi single, libera sentimentalmente dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina. Poi l’amicizia speciale con Paolo Ciavarro, il lento avvicinamento e il bacio che ha sancito la corrispondenza di attrazione, ma anche l’ammissione di un certo senso di colpa: solo allora, infatti, Clizia Incorvaia ha parlato per la prima volta della frequentazione con un uomo iniziata prima dell’avventura televisiva.

Il sito Bollicinevip ha intercettato il misterioso uomo in questione, Tiberio Carcano, imprenditore milanese che ha detto la sua sulla ragazza e sul flirt con Paolo Ciavarro. L’uomo ha spiegato che la frequentazione con Clizia durava davvero da pochissimo, troppo per considerarla una relazione, e come tale non è parso affatto infastidito dalla situazione

Clizia Incorvaia, parla l’uomo che frequentava prima di entrare nella Casa del GF Vip

“In realtà non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa”, ha spiegato Tiberio Carcano a proposito del rapporto con Clizia Incorvaia menzionato da lei stessa nella Casa del GF Vip: “Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati”.

“Ci vedremo sicuramente una volta fuori la casa e capiremo il da farsi”, ha affermato ancora l’uomo che non ha nulla da recriminare alla ragazza, tantomeno ora che c’è stato un bacio con Paolo: “È giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi…”.

Ma come sarebbe potuta andare tra loro se lei non avesse fatto il GF Vip? “Magari ci saremmo fidanzati, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei”, ha risposto Carcano che, per quanto intenzionato a restare nell’ombra, si è trovato al centro delle cronache mediatiche del reality: “Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando a un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà”.

Ora, dunque, non resta che attendere la fine dell’esperienza televisiva di Clizia per conoscere l’esito della loro frequentazione. A meno che gli autori del GF non provvedano a far recapitare alla concorrente un messaggio da parte dell’uomo, misterioso sì ma per poco.