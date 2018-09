GF Vip, Giulia Salemi si confessa a Francesco Monte: l'imbarazzante dichiarazione

Non sono passate nemmeno 24 ore dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip che gli inquilini iniziano già a svelarsi gli uni gli altri e ad entrare in una confidenza che ha tutte le premesse per diventare sempre più intima.

Protagonista della confessione che è venuta fuori spontanea complice anche un brindisi di troppo, è stata Giulia Salemi che ha ammesso di avere avuto una bella cotta per Francesco Monte.

Secondo quanto riportato dal sito a BitchyF, l’influencer ha preso da parte Monte chiedendogli se è ancora innamorato di Cecilia. Lui, evidentemente imbarazzato, ha glissato la domanda.

Poi la confessione: “Ti racconto un aneddoto divertente di quando ero una ragazzina, tu hai fatto Uomini e Donne quando? Sette anni fa? Ecco, io sette anni fa avevo 18 anni, andavo in quinta liceo ed ero innamorata di te”, ha affermato Giulia: “Ti vedevo in tv, eri bellissimo e quando ti sei lasciato con Teresanna Pugliese ero felicissima, lo scrissi su Facebook ed il mio fidanzato dell’epoca mi lasciò. Da quel momento ti ho odiato!”.

La precisazione sul fatto che l’infatuazione per lui sia ormai del tutto passata è arrivata in seguito, quando, su domanda di Giulia Provvedi, ha risposto che se adesso lui ci provasse non ci starebbe. Viva la sincerità!