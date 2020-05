Harry e Meghan onorano la promessa: pagheranno Frogmore Cottage (ma a rate)

Onorano le promesse Harry e Meghan, e così come stabilito all’indomani dell’ufficializzazione della rottura con la famiglia reale, i duchi di Sussex si impegnano a pagare la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la residenza nel parco di Windsor donata loro dalla regina Elisabetta per le nozze dove hanno vissuto prima di trasferirsi in America. La cifra da versare nelle casse dello Stato Britannico è di circa 2 milioni e mezzo di sterline che la coppia rimborserà in ‘comode’ rate da 18mila sterline al mese per i prossimi 11 anni. Come riporta il magazine il Daily Mail, la somma copre una quota delle spese per il restauro, ma anche quelle di mantenimento della residenza che resta a disposizione della coppia tutte le volte che tornerà in Gran Bretagna.

Harry e Meghan pagano a rate Frogmore Cottage, ma c’è chi non è d’accordo

Nulla da eccepire, dunque, al comportamento di Harry e Meghan che rimborseranno le spese ingenti per una casa vissuta pochissimo. Desta, però, qualche perplessità la modalità di stabilire delle rate di pagamento che, secondo qualcuno, non sarebbe coerente con la scelta di rendersi indipendenti economicamente dalla famiglia reale: "Sono abbastanza ricchi da restituire tutto in un'unica soluzione", la sostanza del malcontento sarebbe la tesi. Intanto Harry e Meghan festeggiano i due anni di matrimonio nella loro supervilla americana, forse talmente blindata da non consentire l'acceso a polemiche di questo tipo...