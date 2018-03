"Post lesivo", Loredana Lecciso annuncia azioni legali

Loredana Lecciso annuncia azioni legali per un post "verosimilmente ascrivibile ad ignoti" apparso sul profilo Instagram di Romina Power.

"In data odierna, sul profilo del social network Instagram della sig.ra Romina Power - si legge in una nota dei suoi legali Giorgio Greco e Nicola Bove diffusa da Adnkronos - è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso".

"Tale post, verosimilmente ascrivibile ad ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla sig.ra Loredana Lecciso, con l’aggravante della indebita appropriazione della sua identità", scrivono i legali.

"La sig.ra Loredana Lecciso, turbata e legittimamente infastidita dall’accaduto, rende noto che per il tramite dei propri avvocati porrà in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale" conclude la nota.

Il riferimento è a quanto si è verificato ieri, sabato 3 marzo, quando in rete circolava lo screenshot di un post Facebook con il nome ‘Loredana Lecciso’ che confermava la gravidanza di Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, presunta attraverso una foto pubblicata sul settimanale Di Più. Il post è poi comparso sul profilo Instagram di Romina Power.

Il sospetto che non potesse essere la ‘vera’ Loredana Lecciso era sorto da subito, sia per l'intestazione della pagina Facebook, sia per il modo inverosimile di diffondere una notizia che, per la delicatezza dell’argomento, era difficile potesse provenire dalla persona a cui è stata attribuita.