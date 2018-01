Belen e Iannone, nido d'amore in Svizzera: la nuova casa da favola

Amore a gonfie vele per Belen Rodriguez, 33 anni, ed Andrea Iannone, 27. Archiviato un periodo di crisi, la showgirl e il campione di motociclismo, uniti da un anno e mezzo, guardano al futuro. E pare che siano pronti alla convivenza. L'indizio? L'acquisto di una nuova casa.

Il nido d'amore della coppia è a Lugano, in Svizzera. Proprio stamattina, infatti, Belen ha condiviso tra le sue Instagram Stories lo scatto del compagno in giardino, di fronte ad un albero di ulivo, con tanto di didascalia: "Finally home is ready". E, a giudicare dal terrazzamento presente poco più in là, è possibile intuire che l'appartamento si trova proprio affacciato sul lago della città svizzera. Un posto da sogno.

Era stato il settimanale Chi, lo scorso maggio, ad annunciare che i due si stavano preparando alla nuova "spesa". "Hanno avvistato una splendida villa dove il piccolo Santiago (il figlio di Belen, 4 anni, ndr) potrà godersi l'aria buona del lago e il verde dei monti", si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Un angolo di paradiso in cui godersi la ritrovata serenità.