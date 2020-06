Adriana Volpe, difficoltà con il marito Roberto Parli: “Serve tempo per avvicinarsi”

Le voci di una crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli avevano tenuto banco all’indomani della fine del Grande Fratello Vip a cui la conduttrice aveva partecipato come concorrente. Le indiscrezioni erano state prontamente messe a tacere dai diretti interessati che, segnati dalla scomparsa del padre dell’imprenditore nel pieno dell’emergenza coronavirus, avevano tralasciato i dettagli del loro rapporto per preservare la loro sofferenza tutta privata. Poi la lontananza geografica tra i due, con la conduttrice a Roma insieme alla figlia e lui in Svizzera, aveva continuato ad alimentare i sospetti su un momento ancora molto critico, ma anche stavolta le dichiarazioni di lei pronta alla rinascita, professionale e privata, avevano allontanato ogni ombra. Solo adesso, però, Adriana Volpe conferma per la prima volta il momento delicato attraversato dal suo matrimonio che, dopo l’esperienza televisiva così intensa come il GF Vip , ha evidentemente subito qualche contraccolpo.

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata” - ha affermato la conduttrice in un’intervista a Diva e Donna - “Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”. Adriana Volpe, tuttavia, appare propositiva e intenzionata a ristabilire gli equilibri con il marito in un momento che per lei è foriero di una grande novità professionale che da 29 giugno la vedrà su Tv8 con il nuovo programma ‘Ogni mattina’ condotto insieme ad Alessio Viola.