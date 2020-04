Adriana Volpe lontana dal marito Roberto Parli: “E’ in Svizzera per una questione delicata”

Nessuna crisi di coppia tra Adriana Volpe e Roberto Parli: le immagini che mostravano da sola la conduttrice sul balcone della sua casa romana dopo un breve soggiorno in Svizzera con il marito e la figlia Giselle non sono il risultato di un allontanamento dettato da tensioni personali, ma lo specchio di una decisione che nulla ha a che vedere con il loro rapporto sentimentale. A spiegarlo è stata la stessa conduttrice nel corso di una diretta Instagram con la ex compagna del Grande Fratello Vip Antonella Elia a cui ha spiegato come mai suo marito non sia con lei e con la loro bambina Giselle.

Roberto Parli in Svizzera, Adriana Volpe spiega perché

Ad Antonella Elia che le ha chiesto quando vedrà il marito, Adriana Volpe ha spiegato che il manager, da poco reduce dalla morte del padre Ernesto Parli avvenuta a causa del coronavirus, si trova in Svizzera dove vive per occuparsi di una situazione definita "delicata".

“Roberto in questo momento è in Svizzera e penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C'è una situazione un po' delicata che deve affrontare. È giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore là", ha detto Adriana parlando di lei e della figlia Giselle di 8 anni che, dopo le ultime vicende famigliari, è tornata a recuperare le lezioni scolastiche a distanza interrotte nel periodo della malattia e della scomparsa del nonno. “Siamo qui anche perché era fondamentale poter dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi rientrare nella nostra casa, riprendere possesso di molti libri scolastici”, ha aggiunto Adriana: “Abbiamo vissuto giornate un po' difficili. In quella fase, mia figlia non seguiva le lezioni online e quindi adesso abbiamo recuperato e ora siamo perfettamente in linea con il programma scolastico”.

Lontani fisicamente sì, ma non con il cuore, dunque: il legame tra Adriana Volpe e il marito è forte da restare saldo anche nei momenti più complicati come quelo che stanno attraversando.