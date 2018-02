Aida Yespica e Jeremias stanno insieme? La showgirl rompe il silenzio

Nessun amore tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. Le fan più romantiche dovranno mettersi l’anima in pace. A frenare gli entusiasmi è la stessa showgirl venezuelana che, in un post pubblica sui social, smentisce la nascita di una love story con il bell’argentino conosciuto in occasione del "Grande Fratello Vip".

Aida è intervenuta sulla questione condividendo una nota del fan club ufficiale dei due. Questo l’ultimo post condiviso tra le sue Instagram Stories: “Non ci sarà più nulla tra loro due”, scrivono le fan. E Aida condivide l’annuncio.

Aida e Jeremias si sono incontrati per la prima volta nella Casa di Cinecittà lo scorso autunno. Poi, a novembre, un bacio dietro la tenda del Confessionale, che però non è mai apertamente sfociato in un flirt. All’epoca, infatti, Aida era ufficialmente impegnata con l'imprenditore Geppy Lama, che ha lasciato appena uscita dal reality. Neanche da “sigle” però ha cominciato una storia con il fratello di Belen.

Ad oggi, insomma, c’è solo un uomo nella vita della Yespica. Ed è il figlio Aaron. Queste le parole che gli ha dedicato nel giorno di San Valentino: “ Tutto quello che vedrà il cuore si guarderà dagli occhi e tutto quello che si guarderà dagli occhi si vede dal cuore. E so che tutte queste cose mi faranno proteggerti e difenderti per sempre. Ogni instante della mia vita è un pensiero per te. Oggi è la nostra festa e gridare al mondo intero la mia felicità nel averti sempre accanto. Ti amo vita mia. Ti amo Aron”.

Jeremias, invece, potrebbe andare a cercare l'amore negli studi di "Uomini e donne". Secondo gli ultimi rumors sarà il prossimo tronista.