Al Bano rompe il silenzio: la verità sull'addio a Loredana

Al Bano rompe il silenzio. Il cantante pugliese affida al quotidiano "Il Tempo" il primo commento dopo la presunta rottura con Loredana Lecciso, sua compagna per 18 anni e madre dei figli Al Bano Junior e Yasmine. L'addio tra i due è uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni: secondo uno scoop del settimanale Oggi, sarebbe arrivato nei giorni di Natale, quando Loredana si è definitivamente spazientita di fronte alle foto di Al Bano con l'ex moglie Romina Power.

"Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. A me non risulta nulla"

Incalzato da "Il Tempo", il "leone di Cellino San Marco" si pronuncia sull'argomento senza entrare nei dettagli. La sue parole lasciano intendere che è ancora tempo di mantenere massima discrezione. "Non ho nessuna intenzione di entrare in questa bolgia - spiega - Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verità. Insomma non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla". Con Loredana si è sentito per telefono: "Ma non voglio parlarne".

Non solo. A differenza di quanto riportato dai giornali, non ci sarebbe lo "zampino" di Romina nella crisi. Secondo Al Bano, infatti, il ritorno di fiamma è molto improbabile: "Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose. La cosa più bella è che siamo passati da una fase di scontri a una fase di inconri. Romina è la madre dei miei figli e non posso...". E ancora: "Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell’impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi". Del resto era stata la stessa Romina alcuni giorni fa a screditare i pettegolezzi su un suo possibile coinvolgimento: "Tutti parlano e nessuno sa. E' tutto un bla bla bla...", ha scritto su Instagram.