"E' Loredana Lecciso la tua donna?": la risposta di Al Bano spiazza tutti

E' un Al Bano Carrisi a 360 gradi quello che si racconta a "L'Intervista", il programma firmato da Maurizio Costanzo, in onda con una nuova edizione a partire da giovedì 18 gennaio in seconda serata su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco ripercorre i momenti salienti del suo percorso di uomo, marito, padre e professionista.

"La scomparsa di Ylenia è un dolore che non passerà mai"

Tra le anticipazioni diffuse da TgCom24, alcuni stralci del discorso di Al Bano a proposito del rapporto con Romina Power, storica compagna nella vita privata e professionale, a cui è stato legato per fino al 1999. I due hanno avuto 4 figli, Yari, Cristel, Romina e la primogenita Ylenia, scomparsa improvvisamente a New Orleans 25 anni fa. "Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina - precisa a Costanzo l'interprete pugliese - anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l'ha mai data... evidentemente si era stancata di quel tipo di vita...". La sparizione di Ylenia "è una sconfitta, un dolore che non passerà mai".

Oggi i rapporti tra Al Bano e Romina sono tornati ad essere finalmente sereni: "Sono riuscito a ritrovare quell'Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico - prosegue - Ancora oggi ci divertiamo punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci... abbiamo recuperato".

Al Bano titubante su Loredana Lecciso

Titubanza, invece, quando si parla di Loredana Lecciso, qua attuale compagna. Quando Costanzo gli chiede se è la sua donna, la risposta di fa attendere: "Ehm... mó vediamo... io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene...".