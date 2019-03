Al Bano e Loredana, ritorno di fiamma grazie alla ignara d’Urso? Il retroscena

(A Pomeriggio 5 si parla di quanto successo dopo 'Live - Non è la d'Urso tra Loredana Lecciso e Al Bano)

Se davvero l’esclusiva del quartetto Carrisi-Lecciso presentata in diretta tv nella puntata di esordio di ‘Live – Non è la d’Urso’ sia stata la galeotta occasione per un ipotetico ritorno di fiamma, sarà il tempo (e forse lo stesso show ‘d’Ursiano’) a svelarlo. La certezza, al momento, è che tra Al Bano e Loredana i tempi delle invettive telefoniche e dei rancori spiattellati a mezzo stampa è scaduto: ormai c’è armonia tra i due, il pubblico lo ha visto, in tv come pure sui social, su cui la foto di una colazione in camera la mattina seguente all’ospitata della d’Urso ha fatto subito gridare alla pace ritrovata.

Al Bano e Loredana ancora innamorati? Il dettaglio svelato a ‘Pomeriggio 5’

E proprio quella foto dei suoi amici sorridenti davanti a caffè e cappuccino ha fatto strabuzzare gli occhi alla conduttrice (innocente cupido?) che la sera prima li aveva invitati al suo programma, ignara di quanto potrebbe essere accaduto nelle ore successive alla corale intervista ad Al Bano e Loredana Lecciso.

Ma è stato Giovanni Ciacci, presente nello studio della trasmissione pomeridiana come pure in quella della serata precedente, a rivelare che, effettivamente, un segnale di particolare sintonia era intuibile già dietro le quinte, lì dove le telecamere non si accendono.

“Mentre tu eri in onda, dietro le quinte loro si guardavano in una maniera…”, ha affermato il costumista rivolto alla conduttrice: “C’è una cosa che non mente, gli occhi e quelli innamorati si riconoscono subito”.

“Io non lo so, questo lo dici tu, ma ieri vederli tutti e quattro era super emozionante”, si è limitata a commentare Barbara d’Urso: “Una famiglia allargata e bellissima, un momento che io ho amato”.

Se ‘Non è la d’Urso’… Allora è ‘Stranamore’.