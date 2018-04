Al Bano e Loredana Lecciso, i motivi della fine svelati a Pomeriggio 5

L’ufficializzazione della fine della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso avvenuta in maniera così mediatica in diretta a ‘Storie Italiane’ su Rai Uno continua ad essere sviscerata nei salotti televisivi.

Stavolta la questione è stata discussa a ‘Pomeriggio 5’ dove Riccardo Signoretti, direttore del settimanale ‘Nuovo’ presente nel momento dell’ormai nota chiamata del cantante a Eleonora Daniele, ha raccontato di aver sentito telefonicamente Loredana Lecciso e di aver appreso con certezza che sarà difficile vedere di nuovo insieme la coppia protagonista delle ultime vicende.

“E’ complicato. Al Bano è un uomo molto orgoglioso. Non ha mandato giù il fatto che a Natale Loredana sia andata a Pavia, che i figli abbiano passato il Natale con il padre senza la madre, che lei finito l’intervento chirurgico su cui metterei un punto interrogativo non è più tornata a Cellino” ha detto Signoretti facendo riferimento ad una telefonata intercorsa con lei. “Mi hai lasciato una volta nel 2007, la seconda volta non te la lascio passare” avrebbe argomentato il cantante.

Loredana Lecciso: "Romina ha superato i limiti"

"Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita": così Loredana Lecciso aveva commentato la fine della storia con Al Bano all’indomani del botta e risposta in diretta televisiva a 'Storie Italiane'.

“Credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina” ha aggiunto ancora la donna che si è detta pronta a ricostruire il rapporto con il padre dei suoi figli e a conquistare la stima della stessa Power che, dal canto suo, dopo qualche commento alla vicenda postato sui social, al momento, resta in silenzio.