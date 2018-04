Al Bano si sfoga con l’amico: “Loredana fu invitata al matrimonio di mia figlia, ma poi…”

Al Bano ha deciso di affidare al giornalista Roberto Alessi uno sfogo tanto intimo quanto doloroso rispetto alla vicenda personale che lo ha visto protagonista da quando, con una telefonata in diretta a ‘Storie Vere’, ha annunciato la fine della sua relazione con Loredana Lecciso.

Dal 9 aprile a oggi è pressoché raro che del triangolo Al Bano – Romina Power – Loredana Lecciso non si discuta in qualche salotto televisivo o in un settimanale che pubblica repliche e interviste, nonostante il principale protagonista della situazione abbia più volte chiesto il definitivo silenzio.

“Più che un’intervista è una telefonata tra due uomini che si conoscono da decenni” ha spiegato Alessi su Libero Quotidiano per introdurre il colloquio avuto con il cantante: “Uno sfogo che ho voluto rendere pubblico perché Albano merita di condividere con chi lo rispetta una vita, perché, può anche non piacere artisticamente, può anche stare sui cogli*ni, magari, ma Albano è una persona per bene, ma che per colpa di un dio minore che ce l’ha a morte con chi, come lui, ha una vita incasinata, vede sempre i caz*i suoi messi in piazza”.

“Non ne posso più. Mi stanno massacrando”

Al Bano ha confidato ad Alessi il suo malessere: “Non ne posso più. Mi stanno massacrando, non c’è rispetto, sto guardando la tv e vedo gente che parla di me, della mia famiglia, di Loredana, dei nostri figli, e non sanno nemmeno chi sono, mai visti, mai sentiti” ha detto l’artista nel corso di una telefonata fatta da Mosca.

“Non ne potevo più. Eleonora è anche brava e capace, ma certi suoi ospiti…” ha detto poi per spiegare perché abbia voluto prendere le distanze da Loredana in maniera così dura durante il programma di Rai Uno di poco successivo al ballo in coppia con Romina a ‘Ballando con le stelle’.

“Maledetti social”

Sulla foto postata da Romina qualche giorno fa su Instargram, Al Bano ha affermato: “Maledetti questi social. Praticamente non so nemmeno che cosa siano, e basta un niente per rendermi al vita impossibile. Io li ignoro”, mentre sul mancato invito di Loredana Lecciso al matrimonio della figlia Cristel, il cantante ha precisato: “Loredana è stata invitata al matrimonio di mia figlia Cristel, gliel’ho dato io l’invito, ma lei ha deciso di non venire”.

“Loredana recitava?”

Al Bano ha dato ragione ad Alessi che gli ha detto di essere a conoscenza del fatto che da quando Romina ha preso ad abitare a Cellino, lei non ha mai invitato la Lecciso. "È vero. Mentre una volta Loredana, da donna intelligente qual è, quando da noi era ospite Ferzan Ozpetek, invitò a pranzo Romina. Fu una gioia immensa per me vedere i miei figli, i grandi, i piccoli, Romina, Loredana. Tutti insieme. In pace. Un sogno… Ma ora mi domando perché Loredana allora sopportava, si comportava in maniera così perfetta nel creare un quieto vivere, e poi è cambiata? Allora recitava?».

Adesso il pensiero principale è per i figlia avuti dalle sue ex: “Loro fortunatamente crescono bene, sono una meraviglia, sono lontani da questa storia (…) Loro vengono sempre al primo posto e lo sai”.