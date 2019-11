Al Bano e Loredana Lecciso, felici nel selfie di coppia

Se il ritorno di fiamma con Romina è ormai un'utopia, più realistico potrebbe essere quello con Loredana Lecciso. Al Bano torna a farsi vedere sui social con la mamma dei suoi due figli più piccoli, Jasmine e Bido, e dal sorriso che sfoggia non è difficile intuire un grande feeling tra loro.

A pubblicare l'ultimo selfie di coppia, scattato in macchina, è la Lecciso sul suo profilo Instagram. Nessun commento, solo hashtag: #picoftheday #me #selfie #smile #puglia #feelgood #family #love #instamoment #kiss. I due sono felicissimi e i follower commentano con cuori e frasi d'affetto, anche se non manca chi continua a fare il tifo per Romina.

Al Bano: "Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri problemi"

Qualche giorno fa, il cantante pugliese ha parlato ai microfoni di Rai Radio1 della sua famiglia allargata e dei rapporti con le sue due ex. "Sono le madri dei miei figli e di certo non sto lì ad alimentare una rivalità - ha fatto sapere -. Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi".