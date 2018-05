Al Bano senza filtri, la bomba sulla Lecciso: "Dal 2005 non siamo più una coppia"

Un tira e molla, quello tra Al Bano e Loredana Lecciso, che va avanti da quasi 15 anni, da quando lei lo ha lasciato in diretta tv mentre lui era sull'Isola dei Famosi. Ora l'addio definitivo, anche se la versione del cantante di Cellino San Marco è ben diversa da quanto è stato detto (e scritto) finora, e finalmente la racconta provando a scrivere una volta per tutte la parola fine.

"Ora lo posso confessare - rivela in un'intervista sul settimanale Oggi - Dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte". La coppia ha cercato di ricongiungersi più volte, ma lo strappo era troppo grande, come spiega Al Bano: "Al ritorno dall'Isola avevo chiare le idee. L'incompatibilità e l'intempestività del suo 'lo lascio' mi fecero capire che con Loredana non c'era più futuro e siamo andati dall'avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia. Perché la smentita di ogni crisi? Per il rispetto dei nostri due figli. Avevano il diritto di crescere con i genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristel e Uga quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire. Oggi invece Jasmine e Bido hanno 17 e 16 anni: meritano lo stesso rispetto di quando erano piccoli, ma è stato molto più facile spiegargli perché una coppia si può dividere".

Molto rumore per nulla viene da pensare, soprattutto sul ruolo di Romina Power, spesso additata come responsabile della loro rottura e più volte dalla stessa Loredana. "La Lecciso riesce a infoltire la schiera degli evangelisti laici, fatta anche da amici che solidarizzano con lei e diffondono come vangelo la certezza che Romina abbia distrutto una famiglia felice - lancia la frecciata Al Bano - sia manipolatrice e furba, vada e venga da Cellino soltanto per farle dispetto. Non si può disunire una coppia che era disunita molto prima della sua ricomparsa. Questo la Lecciso lo sa". E sulla serenità ritrovata con l'ex moglie è molto chiaro: "E' un affetto profondo. Ma nel suo Dna c'è l'inquietudine, l'orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l'instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco".