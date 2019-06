Al Bano canta al matrimonio del calciatore: il romantico ballo sulle note di ‘Felicità’

Matrimonio da favola ieri, 17 giugno, per Henrikn Mkhitaryan e Betty Vardanyan: il centrocampista dell'Arsenal e la figlia dell'uomo d'affari armeno Mikayel hanno scelto l’isola degli Armeni, a Venezia, per coronare il loro sogno d’amore. Tanti i curiosi e i turisti che, finita la cerimonia, hanno assistito al giro in laguna a bordo di un taxi dei novelli sposi, omaggiati durante il ricevimento dalla voce di un ospite d’eccezione come Al Bano.

“Volare” e “Felicità” sono stati alcuni dei brani intonati durante la festa dal cantante e, come si vede dai video postati sui social, il divertimento non è certo mancato per gli invitati e anche per gli stessi festeggiati che si sono concessi un romantico ballo sulle note di un brano, augurio speciale nel giorno più bello delle loro vite.

(Di seguito i video postati nelle storie Instagram da Henrikh Mkhitaryan)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Al Bano che canta al matrimonio di Mkhitaryan è una di quelle cose di cui avevo bisogno pic.twitter.com/Di9jS0v4uf — SFede (@Fedenwski) 18 giugno 2019