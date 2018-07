Al Bano, passo indietro sul ritiro. E su Romina: "Il destino fa strani scherzi"

Al Bano non molla. Anzi, non molla più, visto che era stato lui stesso ad annunciare lo scorso novembre il ritiro dalla scena musicale dopo oltre 50 anni di carriera.

Per la gioia dei fan che lo seguono numerosi da sempre in Italia come all’estero, in un’intervista al settimanale Oggi il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato che continuerà a dedicare la sua vita alla musica.

“Correggo il tiro. La musica è così totalizzante nella mia vita che non posso onestamente dire: lascio e me ne vado”, ha puntualizzato Al Bano reduce da problemi di salute che però adesso sono fortunatamente risolti.

“Ho avuto alcuni problemi di salute che mi hanno fatto capire che devo rivedere tutto il mio andamento interno e ristabilizzarlo come dico io per sentirmi Al Bano al 100 per cento”, ha aggiunto ancora: “Ora viaggio all’80 per cento. Devo recuperare altri ritmi, ma non abbandonerò mai la musica”.

L’artista pugliese ha poi raccontato del progetto tramontato di un tour con Gianni Morandi e Massimo Ranieri: “Morandi con molta onestà, dal momento che è una persona sincera, mi ha detto: ‘Al Bano, tu e Ranieri mi schiaccereste con quelle vostre voci così potenti! Che cosa ci farei io su quel palco?”.

Al Bano commenta il suo rapporto con Romina

L’intervista al settimanale Oggi non poteva certo ignorare il suo rapporto con Romina Power, ex moglie e compagna professionale dei concerti in programma. E’ recente la foto che li ha immortalati insieme alla fine di una cena durante la quale, secondo i presenti, “Romina in particolare non lesinava gesti d’affetto e tenerezza”.

“Romina dice che io l’avrei ripescata? Il ripescaggio non esiste”, ha affermato Al Bano: “Io consideravo la mia storia con Romina ormai chiusa definitivamente. Poi il destino a volte fa strani scherzi”.

L’artista, ormai libero sentimentalmente dopo la fine della storia con Loredana Lecciso, non ha nascosto l’affiatamento con la madre di quattro dei suoi sei figli.

“Sa che c’è? Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi”, ha confidato: “Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”.