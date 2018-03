Al Bano e Romina insieme? Dopo l'abbraccio, la "distanza di sicurezza": il selfie della verità

I fan ci sperano sempre: nonostante i “mai più” e i “basta!” ribaditi più e più volte da un Al Bano adirato dal gossip che spesso e volentieri lo ripropone ancora sentimentalmente legato a Romina, la coppia riaccende il lumicino della speranza ogni volta che calca lo stesso palco.

I cantanti sono tornati a duettare insieme e adesso si trovano in tour in Germania, per la gioia del pubblico che numerosissimo intona con loro brani cult, da 'Felicità' a 'Ci sarà', passando per 'Se vivessi di nuovo'.

E proprio sulle dolci note di questa canzone, la coppia si è esibita in un ballo romantico che ha emozionato ancora come ai vecchi tempi.

Tempo fa le battute ironiche (?) della ex moglie erano state ridimensionate dal cantante, intento a dimostrare che con lei il legame è solo ed esclusivamente di tipo professionale, ma vederli così vicini è sempre un gran bel momento per chi corre ai suoi concerti con l’entusiasmo di un tempo.

Tuttavia, stando alla foto postata dalla Power su Instagram, pare che davvero la loro vicinanza sia solo di tipo "scenico": lontani dal palco, infatti, i due si tengono a debita distanza... Sul pullman, ognuno al posto suo!

Gallery