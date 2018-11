Al Bano e Romina si confessano: “Guai a chi tocca il nostro rapporto”

(Al Bano e Romina Power - L'intervista al Maurizio Costanzo Show)

Per la prima volta nella storia del longevo programma di Maurizio Costanzo, tornato in seconda serata nel mercoledì di Canale 5, Al Bano e Romina Power hanno presenziato insieme sul palco del talk show televisivo, accettando di rispondere alle domande del conduttore sul loro rapporto e pure alle immancabili ‘punzecchiature’ su una storia d’amore che non sembra mai essere davvero finita.

Al Bano e Romina sono tornati insieme? Le dichiarazioni sul “divorzio scaduto”

Il gossip sulla coppia diventata negli anni sinonimo di un sodalizio sentimentale e professionale, non si è mai spento. E proprio rispetto alla possibilità che Al Bano e Romina siano tornati insieme anche nella vita, oltre che sul palco che li vede duettare insieme, i diretti interessati hanno spiegato quale sia la situazione.

Negli ultimi anni il rapporto tra i due è andato sempre più migliorando, nonostante un “divorzio” che Romina si è affrettata a bollare come “scaduto”. A legarli, adesso, sono sì gli impegni professionali, ma soprattutto la stima, l’affetto reciproco e l’amore per i loro figli.

“Abbiamo un rapporto ottimo, perché non ci vediamo quasi mai. Io vivo in California, i figli sono sparpagliati”, ha confermato Romina; “Con lei ho un grande rapporto di grandissimo rispetto e guai a chi lo tocca”, ha allora avvertito il cantante pugliese: “Lei ha scelto di vivere in America non ho capito perché e io ho scelto di vivere qua”.

Al Bano e Romina sulla figlia scomparsa: “Fino a prova contraria è viva”

Il riferimento, poi, è andato a Ylenia, primogenita della coppia misteriosamente scomparsa e mai più ritrovata.

“Fino a prova contraria lei è viva come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente”, ha detto Romina confermando le sensazioni già dichiarate nel corso dell’Intervista a Maurizio Costanzo qualche mese fa.