Rose rosse e cena romantica con Romina: Al Bano rompe il silenzio

"Basta speculazioni". Al Bano torna a tuonare dopo le ultime foto, pubblicate dal settimanale Chi, che lo ritraggono in dolce compagnia di Romina. I due, impegnati nel loro tour fino alla fine dell'anno, sono stati beccati qualche giorno fa per le vie di Milano dopo la festa dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, dove si sono esibiti.

Cena, atmosfera intima e quel mazzo di rose rosse con cui il cantante ha omaggiato l'ex moglie hanno fatto ben sperare i fan della coppia, invece niente da fare. "Solo per amore di verità - ha spiegato Al Bano a TgCom24 - tengo a precisare che quella cena, come tante altre in occasione di un comune impegno di lavoro, nulla aveva a che fare con alcun tipo di romanticismo. Oltretutto non eravamo soli".

Semplicemente un gesto gentile nei confronti di una donna per lui importante, nonostante oggi siano tornati a condividere solo il palcoscenico e nulla di più (figli a parte, ovviamente). "Confesso che è mia abitudine quando vengo avvicinato da qualsiasi persona che si manifesti bisognosa di un cenno di solidarietà, di non sapermi tirare indietro - ha spiegato ancora Al Bano - Seppur con un minimo gesto com'è quello di acquistare dei fiori. E lo faccio con il cuore, ricordando gli anni lontanissimi in cui anche io ho avuto bisogno". Un'affermazione da cui si intuisce che Romina, forse, si trova in un momento particolare. E Al Bano c'è.