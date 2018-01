Al Bano: "Romina, una favola: non ho voluto perdere neanche un minuto"

"Una bella storia, per certi versi incredibile", "una favola di cui non ho voluto perdere un minuto". Ospite de "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, Al Bano Carrisi racconta a cuore aperto la storia d'amore con Romina Power, ex moglie e madre di quattro dei suoi sei figli. Dal primo incontro, quando entrambi erano ancora "il figlio di un contadino e la figlia di due star di Hollywood", così diversi da vedere la loro relazione scoraggiata dalle rispettive famiglie, al drammatico divorzio, segnato dalla scomparsa della primogenita Ylenia. Fino ad oggi, momento in cui vige "un rispetto che va oltre l'amore".

Sul ledwall del programma di Canale 5 scorrono le prime foto della coppia, quelle copertine "a due" realizzate dai settimanali e che facevano sognare l'Italia. Il volto del cantante pugliese è un'altalena di emozioni: prima si fa serio, permeato di sofferenza, poi sorride. E ancora porta le mani al volto, abbassa gli occhi, beve un bicchiere d'acqua: "Bevo", spiega a Costanzo. "A volte mi fermo a guardare l'abbecedario della mia storia. Io nasco nel Sud Italia, da una famiglia di contadini. Intanto, dall'altra parte dell'oceano nasce una ragazza, figlia di due divi (Tyrone Power e Linda Christian, ndr). Un incontro casuale sul set del film 'Nel Sole'. Poi una storia che comincia nello spazio di un mese. All'epoca non sapevo neanche chi fosse".

Al Bano e Romina, il primo incontro

Non sapeva chi fosse, ma stava per accendersi "il sacro fuoco dell'amore". "Durante pause del film non amavo stare in mezzo a tanta gente - spiega - Era ancora troppo presto, era la prima esperienza che avevo nel campo. In quel contesto, vedevo Romina altrettanto in disparte, che faceva la maglia, scriveva, leggeva: mi ha affascinato questo mondo fatto di silenzi, era intelligentemente appartata". Gli ultimi tre giorni di riprese sono fatti di "abbracci e baci affettuosi", poi, al quarto giorno, Romina si fa distaccata. Al Bano non comprende ma se ne fa una ragione: "Mi dicevo: forse sono fatti così gli americani..."

E invece un mese dopo la ragazza americana lascia il suo numero in hotel. "Dormivo in un albergo qua a Roma, mi dissero 'Al Bano ha chiamato Romina' e io risposi 'se mi devi prendere in giro almeno usa un altro nome". Romina era appena tornata da Los Angeles. "Non ho mai fatto salti in alto, ma quel giorno lì avrei potuto vincere una gara. Ho saltato come un Masai".

"Tutto aveva il sapore di una favola"

Nasce l'amore, quello di una 'coppia reale'. Un connubio sentimentale e professionale che sarà lungo 30 anni e da cui nasceranno 4 figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. "In tutto il mio rapporto con Romina mi dissi 'durerà un mese, un anno, non voglio perdermi un minuto insieme a lei perché tutto sapeva di favola'. C'era creatività in tutto ciò che facevamo"

"Le nostre famiglie non credevano in questa storia"

Eppure, all'inizio, le famiglie di origine dei due erano scettiche. "Mia madre Jolanda non credeva in questa storia. 'Sono figli di artisti, non hanno il senso della famiglia, non hanno sacro fuoco dell'ambiente familiare', mi diceva. E io replicavo 'mamma io la conosco, conoscila e vedrai'. Si sono conosciute, si sono amate e rispettate, ed è ancora così". La diffidenza era altrettanta anche nella famiglia di lei: "All'inizio non ero simpatico alla madre. Lei era una strana donna, vedeva le cose sempre in ritardo. So che diceva alla figlia "giocatelo per un mese, poi mollalo", ma alla fine mi ha amato. Quante me ne ha fatte passare quella donna...."

Al Bano dopo l'addio a Romina: "La fede mi ha salvato"

La favola si è interrotta nel 1999. "Sono costretto a separarmi perché la Romina che amo non c'è più", dichiarò Al Bano, che oggi spiega: "L'ho detto otto anni dopo l'inizio dei nostri problemi, quando ho capito che non c'era più possibilità di salvare quella unione. Dissi a Romina di dare insieme questa notizia. Lei non volle lasciare alcuna dichiarazione. Decisi di farlo io". Il dramma di Ylenia, la figlia scomparsa improvvisamente a New Orleans nel 1993 non fu la ragione di frattura, anzi, dalle parole di Al Bano, sembra che riavvicinò la coppia. Sono anni bui: "Cominciai a trovare pace con il Lexotan, poi mi dissero che fa male e cominciai con la preghiera. Anche in quel caso la fede mi ha salvato".

La coppia si allontana per anni. Poi, nel 2013, la reunion professionale. A cui, vien da sé, fanno seguito eterni pettegolezzi su una riconciliazione sentimentale. E' dell'altroieri al notizia secondo cui l'attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, lo avrebbe lasciato perché definitivamente infastidita da alcune foto con l'ex moglie. Ma, oltre le indiscrezioni, chi sono oggi Al Bano e Romina? "La reputo la mia migliore amica, perché la magia dell'amore è stata violentata. E non penso di poter guarire da questo. Ma la cosa fantastica è che c'è un rispetto che supera l'amore".