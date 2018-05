Al Bano e Romina sono diventati nonni: felicità per la famiglia Carrisi

Al Bano e Romina Power sono diventati nonni: l’annuncio della nascita del figlio di Cristel Carrisi, terzogenita della coppia, è arrivato a sorpresa ieri, durante la finale di The Voice of Italy in onda su Rai Due vinta dalla 19enne Maryam Tancredi.

Scusandosi apertamente e in maniera ironica con l’amica Barbara d'Urso per averle soffiato lo scoop, all’inizio della puntata Costantino Della Gherardesca ha dato la bella notizia: “Al Bano è diventato nonno”, ha dichiarato il conduttore, declamazione che ha lasciato di stucco lo stesso cantante giudice del programma che è parso in imbarazzo per la notizia così declamata.

“Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima, invece” ha commentato il neononno del suo primo nipote: “Brava Cristel che lo ha fatto!”.

Scusaci @carmelitadurso, ma stasera è @CdGherardesca che fa lo scoop!

Auguri ad Al Bano che è diventato nonno





Al Bano diventa nonno: "Vi racconto cosa insegnerò a mio nipote"

“Mia figlia Cristel mi dà un nipotino”, aveva confermato il cantante al settimanale ‘Oggi’ qualche settimana fa confermando le voci che volevano Cristel in dolce attesa del marito Davor Luksic.

Pensando alla nascita del bimbo, Al Bano aveva confidato: “Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra”.

Finalmente, adesso, potrà iniziare a farlo! Auguri alla splendida famiglia e… Felicità!