Al Bano e Romina, serata romantica a Milano (e dolcissimo gesto finale) | FOTO

Per i fan di Al Bano e Romina, le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola domani 25 luglio saranno fonte di grande gioia, considerando la speranza mai sopita di rivederli di nuovo insieme e non solo professionalmente.

A qualche mese dall’ufficialità della fine della relazione con Loredana Lecciso, il cantante pugliese è stato pizzicato a Milano in compagnia della ex moglie con cui sta per iniziare un tour di concerti che li terrà impegnati fino alla fine dell’anno.

Gli scatti riprendono i due al termine della festa dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini dove si sono esibiti, dopo la quale sono stati avvistati a cena per un tête-à-tête.

Il settimanale Chi spiega anche che, tornando verso l'hotel (lo stesso per entrambi), il cantante pugliese ha regalato un mazzo di rose rosse all'ex moglie. Un gesto molto affettuoso che, per i tanti fan desiderosi di una riconciliazione non solo artistica, può essere indice di qualcosa di più.

Intanto Romina Power, lungi dal commentare (per ora) gli scatti che la ritraggono con l’ex marito, sponsorizza i concerti che affronterà insieme a lui… E i commenti dei follower si sprecano: “Coppia che nessuno mai potrà dividere”.