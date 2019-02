Alba Parietti, l'amore con lo "straordinario musicista". Si fa il nome di Ezio Bosso

"Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo". E' una rivelazione sorprendente quella che Alba Parietti fa al settimanale Oggi. La showgirl, opinionista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, non svela però l'identità di questo uomo così speciale.

"Posso solo dire che è uno straordinario musicista - ha rivelato - un uomo geniale. E che, sì, ho pensato che poteva essere la persona giusta. Lui, però, ha scelto di non trasferire nella quotidianità quella che poteva essere la magia di un sogno. L'affinità elettiva e la stima reciproca rimangono intatte".

Nessun nome, dunque, anche se il settimanale ha provato a risolvere il rebus e tutti gli indizi porterebbero a Ezio Bosso, il pianista affetto da una malattia neurologica degenerativa che commosse tutti al Festival di Sanremo 2016. Per lui Alba Parietti potrebbe aver lasciato, due anni fa, Christopher Lambert, con cui si stava rifrequentando.