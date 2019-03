Al Bano e Loredana nello stesso albergo, il romantico risveglio dopo Non è la d'Urso

L'amore non muore, ma si trasforma. Lo sanno bene Al Bano e Loredana Lecciso, che continuano a mantenere un rapporto affettuoso nonostante la fine della loro storia, durata diciotto anni e chiusa lo scorso aprile. L'ultima prova? La foto pubblicata in mattinata dalla showgirl: la ex coppia si ritrae durante la colazione in albergo dopo la puntata di Live - Non è la d'Urso.

"Colazione in camera", scrive Loredana, mentre abbraccia Al bano, ex compagno e padre dei figli Al Bano Junior e Jasmine. Tanti gli hashtag a corredo del messaggio, che raccontano un affetto sempre più forte #selfie #breakfast #lovelife #moment #milano #relax #feelgood #kiss. E poi un emoticon a forma di cuore. Già durante la puntata dello show di Barbara d'Urso, i due si erano mostrati complici. Nessun rancore tra loro, nonostante la fine della relazione sia ancora relativamente fresca.