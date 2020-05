Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si separano: l’annuncio su Instagram

E’ finito il matrimonio tra Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Dopo 12 anni insieme (si sono fidanzati nel 2008 e sposati nel 2012) e due figlie, il calciatore e l’attrice hanno comunicato la separazione con un post su Instgaram, senza spiegare i dettagli della sofferta decisione.

"In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso - di comune accordo e con grande rispetto reciproco - di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno".