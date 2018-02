Claudio Sona 'scagionato', Dandolo si scusa pubblicamente: “L’ho massacrato, è un ragazzo perbene”

Tutti ricorderanno l’ “affaire Claudio Sona” scoppiato durante la scorsa estate. Al termine della sua esperienza a “Uomini e donne”, l’ex tronista era stato accusato di aver mantenuto una relazione con l’ex compagno Juan Fran Sierra anche durante il trono. A muovere le pesanti accuse Alberto Dandolo, penna di “Oggi” e “Dagospia”. Oggi, a mesi di distanza, il giornalista si scusa pubblicamente con un post condiviso sui social: “L’ho massacrato, invece è un ragazzo per bene”.

"Rettifico quanto detto e scritto"

Dandolo ha postato sui social una foto insieme a Sona e, a corredo, ha fatto marcia indietro: “L'ho massacrato, dandogli del bugiardo e dell'opportunista. Poi in questi mesi in cui di lui non ho scritto ho indagato meglio. Ho fatto verifiche su verifiche. Non mi sembrava corretto rovinare la vita e la reputazione di un ragazzo che in fondo non avevo mai nemmeno incontrato. E quello che è emerso e che la verità che credevo di aver visto, ascoltato e verificano non era vera. In questi mesi ho infatti raccolto elementi che mi impongono come uomo e come professionista di rettificare quanto scritto e detto in precedenza su Claudio Sona".

"Quando Claudio ha iniziato il trono era single"

"Posso, e lo posso fare solo oggi - prosegue - affermare con certezza che Claudio quando ha iniziato il trono era single, non stava con Juan Fran Sierra. La storia era già bella che finita. Forse quest'ultimo, da uomo ancora innamorato, ha agito col fuoco della rabbia frutto del rifiuto. Chi di noi nel delirio della fine di un amore non lo ha fatto? Io sì. Però la vendetta e le bugie non pagano mai. Fanno solo del male. A tutti. Scusa Claudio, non sono stato lucido nelle valutazioni. Scusa Mario Serpa per averti ingiustamente coinvolto e scusa Maria (De Filippi, ndr) e 'Uomini e Donne' per aver messo in dubbio la correttezza e la buona fede del programma.

In questi giorni ha avuto modo di conoscere Claudio Sona, Vi assicuro che non è una 'sola'. E' un ragazzo per bene. Auguro a lui e a Marittiello tanta felicità! A volte devo sentire più la testa meno lo stomaco. Ma tant'è".

“Maritiello” è Mario Serpa, il corteggiatore scelto da Sona nel programma della De Filippi e con cui era finita poche settimane dopo la promessa d’amore. L’amore è tornato a dicembre, quando i due si sono mostrati di nuovo insieme sui social. Tutto è bene quel che finisce bene.