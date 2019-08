Alberto Matano rivela: "Sono fidanzato". Tutto sulla sua vita privata

E' un momento d'oro per Alberto Matano, sia dal punto di vista professionale che sul versante privato. Tra qualche settimana, e precisamente lunedì 9 settembre, comincia la sua avventura a 'La Vita in diretta' e anche l'amore prosegue a gonfie vele. Nell'ultima intervista rilascia al settimanale Chi, infatti, il giornalista e conduttore rivela per la prima volta di essere felicemente fidanzato.

Con chi è fidanzato Alberto Matano?

Matano, da sempre riservato, confessa di essere impegnato, ma lascia il mistero sull'identità della persona che gli ha rubato il cuore. “Non amo parlare della mia vita privata - dice - Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice". Impossibile carpire ulteriori dettagli sulla metà di Matano. Sebbene sia molto presente sui social, infatti, non condivide alcuno scatto di coppia, né lascia commenti o 'like' che possano suggerire chi è la sua fiamma.

Alberto Matano, figli e desiderio di paternità

Quarantasette anni compiuti, l'ex mezzobusto del Tg1 non ha ancora avuto figli. “C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane - dice - Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa”. Quindi ammette che in questo momento della sua vita sarebbe difficile occuparsene: “Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.

Ma ora è tempo di pensare al lavoro e al debutto al timone della Vita in Diretta al fianco di Lorella Cuccarini. “L’ho conosciuta quest’anno e posso confermarle che è davvero una bella persona e una grande professionista. Tra noi si è creato subito un bel feeling, siamo d’accordo su tutto e mi piacerebbe che venisse giudicato solo il nostro lavoro”.