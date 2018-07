Alberto Mezzetti non molla: “Io e Barbara d’Urso ci sentiamo tutti i giorni"

Se si tratti di un gioco o di qualcosa di più è difficile dirlo. Sta di fatto che del corteggiamento serrato di Alberto Mezzetti nei confronti di Barbara D’Urso si continua a parlare anche oggi che è passato più di un mese dalla finale del Grande Fratello grazie al quale il vincitore del reality e la conduttrice si sono conosciuti.

Adesso a tornare sull’argomento che tanta gola sta facendo ai patiti delle cronache rosa, è stato proprio l’ex concorrente in un'intervista a Vero.

“Ci sentiamo tutti i giorni tramite i social. Ci teniamo in contatto, commentiamo le nostre Instagram Stories e ci raccontiamo la nostra giornata. Non ho ancora il suo numero di telefono, ma tra noi c’è un’interazione quotidiana”, ha ammesso Alberto che ha ribadito di subire molto il fascino di Barbara più grande di lui di ben 27 anni (lui ne ha 34, lei 61).

“Fidanzarmi con Barbara d’Urso? Chissà…”

Barbara d’Urso, però, non sembra cedere facilmente al corteggiamento dell’uomo, tanto da non avergli ancora dato il suo numero di cellulare: "Gliel’ho chiesto ma mi ha dato solo i primi cinque numeri, dicendomi che a tempo debito mi farà sapere le cifre mancanti”, ha precisato Mezzetti che non demorde e azzarda: “Fidanzarmi con lei? Chissà…Mi piace il fatto che mi conceda la possibilità di corteggiarla. Poi, se mi ha dato parte del suo numero di telefono, significa che in fondo le interessa continuare a frequentarmi".

La domanda impertinente di Mara Venier a Barbara d’Urso

Proprio riguardo alla relazione ipotetica tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, Mara Venier ha stuzzicato la collega: "Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il Grande Fratello?", ha chiesto all’amica ha chiesto all'amica in una clip pubblicata su Instagram: "Ma allora sei cretina?" ha risposto lei visibilmente spiazzata.

Il tempo dirà se son rose…